В Казани из пяти тысяч убежищ на случай ЧП лишь две тысячи признаны пригодными

Количество существующих для укрытия в случае ЧП убежищ в столице Татарстана не превышает двух тысяч. Еще три тысячи потенциальных укрытий признаны непригодными, сообщает «Татарстан 24».

Сейчас в управляющих компаниях формируются списки лиц, которые будут также отвечать за доступ в укрытия, размещенные в жилых домах. В перечень войдут председатели совета многоквартирных домов. Ранее доступ имели лишь сотрудники УК.

В Управлении гражданской защиты исполкома Казани сообщили, что решение по обеспечению старших по дому ключами от убежищ уже принято и на домах, где располагаются укрытия, в ближайшее время разместят таблички с указанием телефонных номеров хранителей ключей.