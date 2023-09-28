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Новости Татарстана и Казани
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В Казани из пяти тысяч убежищ на случай ЧП лишь две тысячи признаны пригодными
Количество существующих для укрытия в случае ЧП убежищ в столице Татарстана не превышает двух тысяч. Еще три тысячи потенциальных укрытий признаны непригодными, сообщает «Татарстан 24».
Сейчас в управляющих компаниях формируются списки лиц, которые будут также отвечать за доступ в укрытия, размещенные в жилых домах. В перечень войдут председатели совета многоквартирных домов. Ранее доступ имели лишь сотрудники УК.
В Управлении гражданской защиты исполкома Казани сообщили, что решение по обеспечению старших по дому ключами от убежищ уже принято и на домах, где располагаются укрытия, в ближайшее время разместят таблички с указанием телефонных номеров хранителей ключей.
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