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В Казани из оборота изъяли более тысячи литров фальсифицированного спиртного
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что на территории Казани группа занимается незаконным розливом и сбытом спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что один из участников группы – житель Зеленодольска. Он занимался перевозкой продукции в гаражный кооператив.
Полицейские совместно с ФСБ по РТ и сотрудниками Госалкогольинспекции по РТ задержали мужчину, когда он перегружал жидкость в гараж.
Всего из гаража было изъято 1380 литров спиртосодержащей жидкости. Образцы отправлены на экспертизу.
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