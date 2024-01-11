В Казани из оборота изъяли более тысячи литров фальсифицированного спиртного

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что на территории Казани группа занимается незаконным розливом и сбытом спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что один из участников группы – житель Зеленодольска. Он занимался перевозкой продукции в гаражный кооператив.

Полицейские совместно с ФСБ по РТ и сотрудниками Госалкогольинспекции по РТ задержали мужчину, когда он перегружал жидкость в гараж.

Всего из гаража было изъято 1380 литров спиртосодержащей жидкости. Образцы отправлены на экспертизу.