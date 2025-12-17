news_header_top
Общество 17 декабря 2025 11:02

В Казани из канализации извлекли гигантский комок мусора из влажных салфеток и тряпок

Фото: t.me/vodokanalkzn

В Казани при реконструкции одного из крупных канализационных коллекторов специалисты обнаружили огромный комок мусора, состоящий из влажных салфеток, тряпок и жирных отложений, высотой в несколько метров. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

«На этом "находки" не закончились – гора из влажных салфеток и мусора приплыла на канализационную насосную станцию. Специалисты быстро ликвидировали засор, работа оборудования и станции не нарушена», – отметили в городском водоканале.

По информации предприятия, бригады водоканала ежедневно ликвидируют по 40-50 засоров, выезжая по заявкам жителей. За текущий год на сетях города уже устранено более 13 тыс. засоров. В числе самых частых «находок» – влажные салфетки, средства личной гигиены (ушные палочки, ватные диски, подгузники) и контрацептивы.

Водоканал предупреждает, что все эти предметы сбиваются в плотный комок, создают пробки в трубах, вызывают подтопления через люки и могут приводить к поломкам дорогостоящего оборудования на КНС.

Жителям напоминают, что сброс посторонних предметов в наружную канализацию запрещен и нарушает п.5.8.7. «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. №170. В канализацию можно смывать только отходы жизнедеятельности человека и животных (кроме наполнителя для туалета животных), душевые и кухонные стоки, а также воду от стиральных машин.

