В Казани из горящей квартиры спасли двух пьяных мужчин

Сегодня в одной из квартир дома №1 по улице Ватутина загорелась обшивка на кухне.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожарные в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе проникли в квартиру и обнаружили в зале на диване двух мужчин в сильном опьянении. Надев на жильцов маски спасаемого, пожарные вывели их по лестничному маршу на свежий воздух. Пострадавших нет.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 18 «квадратов». Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.