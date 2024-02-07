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В Казани из горящей квартиры спасли двух пьяных мужчин
Сегодня в одной из квартир дома №1 по улице Ватутина загорелась обшивка на кухне.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожарные в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе проникли в квартиру и обнаружили в зале на диване двух мужчин в сильном опьянении. Надев на жильцов маски спасаемого, пожарные вывели их по лестничному маршу на свежий воздух. Пострадавших нет.
Площадь пожара составила 18 «квадратов». Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.
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