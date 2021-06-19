Ночью в ГКБ №12 произошла авария кислородной станции, никто из пациентов не пострадал

Сегодня ночью возникли неполадки в работе кислородной станции ГКБ №12 в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Обеспечение кислородом сразу было переключено на кислородные баллоны.

«Во избежание потенциальных рисков было принято решение о безопасной транспортировке пациентов. В сопровождении врачебных бригад они были переведены в ближайшие лечебные учреждения», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Сейчас состояние пациентов врачи оценивают как стабильное, без ухудшений.

«Отметим, что пациенты в реанимациях находятся под круглосуточным наблюдением. Благодаря чётким действиям медицинских работников удалось провести транспортировку в кратчайшие сроки», – отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.