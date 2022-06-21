В Казани из 20 тыс. свечей выложили изображение «Катюши», солдат и самолета «По-2»

В Казани сегодня прошла ежегодная международная акция «Огненные картины войны», приуроченная ко дню памяти и скорби 22 июня. Из 20 тыс. свечей молодежные активисты выложили изображение советских солдат, «Катюши» и бомбардировщика «По-2», который во время Великой Отечественной войны производился в Казани.

«Ко дню памяти и скорби относимся с трепетом. Акции подобные сегодняшней делают историю живой, объединяют людей разных поколений, напоминают о трагической дате в истории нашей страны и всего человечества. Из 20 тысяч свечей выложена картина из символов Великой Отечественной войны: здесь и солдаты, и “Катюша” и легендарный бомбардировщик “По-2”», - отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Акция проходит с 2020 года, ее основной целью является формирование патриотических ценностей, уважительного отношения к историческому прошлому и сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны.

«Огненные картины войны» в этот день составлялись во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести. Каждое изображение символизировало тот вклад, который регион внес в достижение Великой Победы.

«Символы для картины из свечей были выбраны не случайно. Так, самолет «По-2» в годы войны производился в Казани, а наш пороховой завод производил каждую четвертую ракету для «Катюши», и конечно мы помним подвиг советских солдат, которые жертвовали собственной жизнью ради мирного неба над головой», - пояснил руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Динар Бариев.

Он поделился и личной историей. Один из дедушек главы татарстанского отделения МГЕР погиб во время Великой Отечественной войны, и с его портретом Бариев каждый год идет в «Бессметном полку».

Главным организатором акции является Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Казанского государственного энергетического университета.