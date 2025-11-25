В Казани истосковались по трофеям: преодолеет ли «Рубину» 1/4 финала Кубка России

Сегодня «Рубин» проведет встречу против «Арсенала» в четвертьфинале Кубка России. Последнюю победу казанцы в данном турнире одерживали в 2012 году. Напомним, в прошлом сезоне «рубиновые» завершили свои кубковые выступления в 1/4 финала. Удастся ли татарстанцам пройти дальше в нынешнем розыгрыше – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Для «Рубина» матч с тульским «Арсеналом» проходным не будет

Сегодня в рамках 1/14 Кубка России «Рубин» сыграет против Арсенала» в Туле. По итогам группового этапа казанцы занимают третью строчку в группе А с 6 очками после питерского «Зенита» (18 очков) и «Оренбурга» (8). Напомним в ходе группового этапа «Рубин» уступил «Оренбургу» (0:2), дважды «Зениту» (3:0 и 1:0) и «Ахмату» (2:0).

В минувшие выходные казанская команда сыграла с грозненцами в Казани вничью (3:3) и обыграли соперника по пенальти, оформив себе выход в четвертьфинал. Отметим, что это была последняя встреча татарстанцев дома в нынешнем году. Поэтому хозяевам было важно показать результат не просто перед своими болельщиками, но и зацепиться за розыгрыш трофея в плей-офф.

В предстоящей кубковой встрече казанцам вполне по силам пройти своего оппонента – «Арсенал». В таблице Первой лиги туляки входят в десятку (9 место) из 18 команд. Но этот матч не станет для татарстанской команды проходным. Известно, какой двойной мотивацией пользуются кубковые поединки для команд низших дивизионов. Для них это шанс выйти из тени и побороться с командами из элиты.

Фото: arsenaltula.ru

В Туле в связи с матчем против «Рубина» продлили время работы общественного транспорта

Тульчане присоединились к розыгрышу кубкового турнира с 4 раунда и одержали три победы в последующих трех этапах. Вначале они оформили сухую победу над ФК «Волна» (3:0) из Нижегородской области, которая выступает во второй лиге Б (группа 4). Затем с минимальным преимуществом обыграли саратовский «Сокол» (1:0). Последние в настоящее время идут на предпоследнем 17 месте в таблице Первой лиги. Также тульская команда оказалась сильнее воронежского «Факела» (3:2), возглавляющего турнирную таблицу второго по значимости футбольного чемпионата.

Отметим, наивысшее достижение «Арсенала» в Кубке России было в сезоне-2018/19, когда туляки вышли в полуфинал турнира, уступив по итогам трех встреч екатеринбургскому «Уралу» (1:0, 2:2, 3:2). Кто знает, может и в этом году «Арсеналу» по силам повторить свой прошлый рекорд и добраться до заветной отметки. Тем более первая игра в рамках Кубка предоставляет им некоторое преимущество ввиду домашней площадки и поддержки местных болельщиков.

В Туле в этот день ожидается аншлаг. А клуб даже организовал продление работы городского транспорта, чтобы болельщики смогли без проблем добраться до дома после игры. Напомним, встреча между «Арсеналом» и «Рубином» стартует довольно поздно, в 20:30 по московскому времени. Так что сомнений в том, что тульская команда принципиально настроена на эту кубковую встречу – не остается.

Фото: rubin-kazan.ru

В Казани истосковались по трофеям

Для казанского «Рубина» встреча против «Арсенала» тоже многое означает. Во-первых, конечно не упасть в грязь лицом в турнирном отношении перед более слабым соперником. Во-вторых, в нынешней ситуации, когда выступления в татарстанского клуба оставляют желать лучшего и не предвещают высоких результатов в нынешнем чемпионате, казанцам важно закрепиться хотя бы на уровне кубкового турнира и добиться результатов в нем. И наставник «рубиновых» Рашид Рахимов это прекрасно понимает.

Казанские болельщики давно истосковались по титулам. В последний раз в Кубке России татарстанцы становились финалистами в сезоне-2011/12, а в 2012 году становились обладателями Суперкубка страны. Позднее «рубиновые» из наиболее крупных турниров доходили до четвертьфинала в Лиге Европы УЕФА (2012/13). Одно из последних достижений татарстанцев – это выход из Первой лиги в РПЛ в 2023 году. В прошлом году «Рубин» также дошел до ¼ финала, но уступил во втором матче ЦСКА (3:0) и завершил свои выступления в розыгрыше после поражения от «Урала» (1:0).

Принципиальным данный поединок может стать как минимум для четверых игроков «Рубина». Защитник Константин Нижегородов провел в составе тульской команды один полноценный сезон-2023/24. Также цвета «Арсенала» на себя примерял голкипер Артур Нигматуллин (2017/18). Правда неизвестно, сделает ли Рахимов с таким учетом ставку в этом матче на 34-летнего вратаря вместо бессменного Евгения Ставера. В нынешнем сезоне РПЛ Нигматуллин не сыграл пока ни разу. Также в разные годы в составе туляков выступали полузащитник Александр Ломовицкий (2019/20) и Александр Зотов (2014/15).

Главным арбитром этой встречи назначен Василий Казарцев. Помощниками судьи выступят: Александр Туркин и Михаил Шпильфогель. Матч пройдет на центральном стадионе «Арсенал» в Туле, вместимость которого составляет 14 935 зрителей.