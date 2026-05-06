В Казани испытают новый троллейбус с автономным ходом на четырех маршрутах

Фото: предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

В Казани протестируют новый троллейбус с автономным ходом. Уже завтра он выйдет на городские маршруты, сообщили на официальном портале города. Обкатка продлится месяц на маршрутах №1, 3, 5 и 8.

Новая модель – это низкопольный троллейбус, рассчитанный на перевозку до 86 пассажиров. Его ключевая особенность – возможность автономного хода до 20 км без подключения к контактной сети. Салон оборудован комфортными сиденьями (около 30 мест), системами снижения шума и вибрации, а также USB-разъемами и информационными экранами, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Испытания проводятся для оценки технических характеристик транспорта, его адаптации к городской инфраструктуре и удобства эксплуатации. Полученные результаты планируется использовать при принятии решений о дальнейшем обновлении троллейбусного парка.

На текущий момент на балансе МУП «Метроэлектротранс» находится 192 троллейбуса, которые обслуживают 11 маршрутов общей протяженностью 255,7 км. В часы пик на линии ежедневно выходят 152 единицы подвижного состава.