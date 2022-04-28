В Казани ищут живодера, который повесил на заборе собаку из приюта

О трагедии «Татар-информу» рассказала куратор казанского Мини приюта Екатерина.

По словам женщины, накануне утром ей позвонила еще одна сотрудница приюта и сказала, что одна из собак по кличке Капа повесилась.

«Вначале я подумала, что произошел несчастный случай. К сожалению, такое бывает, собаки путаются в поводках, прыгают на ограждение и вешаются. Но, посмотрев на фото, которые прислала Юля, я сменила свое мнение. Капу кто-то умышленно повесил...» – поделилась с агентством куратор.

Приехав в приют, Екатерина осмотрела место – цепь, на которой «сидела» Капа, была туго натянута, а карабин пристегнут к забору. Сомнений не осталось – собаку убили. Кто решился на преступление Екатерина не знает. Отношения с соседями хорошие, угроз в адрес приюта не поступало.

«Мы вызвали полицейских. Они осмотрели место гибели собаки и в разговоре с нами согласились с тем, что это не похоже на несчастный случай. К тому же, за забором мы нашли четкий отпечаток обуви. Видимо, кто-то пытался пролезть на территорию», – продолжила рассказ Екатерина.

Фото: © Екатерина

Правоохранители приняли от руководителей приюта два заявления – о жестоком обращении с животными и о незаконном проникновении в жилище. По словам куратора, они будут пристально следить за расследованием дела.



Фото: © Екатерина

«Капа была единственная ласковая и добрая собака в приюте. Остальные животные чужих к себе не подпустят. Видимо, этим и воспользовался нападавший», – рассказала Екатерина.

Фото: © Екатерина

Сейчас в Мини приюте живут 140 кошек и 42 собаки. Руководство приюта планирует перевезти псов в другой приют, который находится в Аксубаево. Там, по словам Екатерины, собакам будет лучше и безопаснее.

