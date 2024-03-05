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Происшествия 5 марта 2024 10:24

В Казани задержали водителя, который сбил на зебре 17-летнюю девушку и скрылся

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В Казани полиция задержала водителя, который на зебре сбил 17-летнюю девушку, сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Казани Алия Валиева.

Авария произошла накануне днем напротив дома №21 по Марджани. 22-летний парень за рулем Hyundai сбил на нерегулируемом переходе девушку, которая переходила дорогу.

Водитель скрылся, но был установлен в процессе проведения мероприятий по розыску, а девушка в результате происшествия попала в больницу с травмами различной степени тяжести.

#дтп в казани
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