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Происшествия 13 ноября 2024 09:21

В Казани ищут водителя каршеринга, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

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В Казани автоинспекторы ищут водителя, который накануне за рулем каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне на улице Ю. Фучика. Очевидцами наезда стали автоинспекторы, которые тут же стали помогать женщине. В свою очередь нарушитель выскочил из авто и сбежал. В настоящее время ведется розыск.

#сбили пешехода
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