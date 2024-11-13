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В Казани ищут водителя каршеринга, который сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
В Казани автоинспекторы ищут водителя, который накануне за рулем каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло накануне на улице Ю. Фучика. Очевидцами наезда стали автоинспекторы, которые тут же стали помогать женщине. В свою очередь нарушитель выскочил из авто и сбежал. В настоящее время ведется розыск.
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