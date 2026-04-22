В Казани ищут водителя иномарки, по вине которого сбили девушку на Глушко

В Казани ищут водителя иномарки, по вине которого сбили девушки на улице Глушко.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, вечером 21 апреля водитель Hyundai Solaris не уступил дорогу Kia Cerato, который, пытаясь избежать столкновения, выехал на тротуар и сбил 26-летнюю девушку. Водитель Hyundai скрылся с места происшествия.

В ГАИ призвали свидетелей происшествия с видеорегистратором отправить видеозаписи на электронную почту infogaikazan@yandex.ru