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Происшествия 13 ноября 2024 11:28

В Казани ищут вандала, разгромившего арт-объект в Горкинско-Ометьевском лесу

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В Казани разыскивают мужчину, разгромившего зеркальный лабиринт в Горкинско-Ометьевском лесу. Об этом сообщает дирекция парков и скверов Казани.

«Мы подали заявление. Просим сообщить нам, если узнали кого-то», – указано в Telegram-канале дирекции.

В данный момент проводится оценка нанесенного ущерба, затем будет намечен план восстановительных работ. Арт-объект временно закрыт для доступа.

#дирекция парков и скверов казани #вандализм
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