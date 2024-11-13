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Новости Татарстана и Казани
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В Казани ищут вандала, разгромившего арт-объект в Горкинско-Ометьевском лесу
В Казани разыскивают мужчину, разгромившего зеркальный лабиринт в Горкинско-Ометьевском лесу. Об этом сообщает дирекция парков и скверов Казани.
«Мы подали заявление. Просим сообщить нам, если узнали кого-то», – указано в Telegram-канале дирекции.
В данный момент проводится оценка нанесенного ущерба, затем будет намечен план восстановительных работ. Арт-объект временно закрыт для доступа.
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