В Казани ищут вандала, разгромившего арт-объект в Горкинско-Ометьевском лесу

В Казани разыскивают мужчину, разгромившего зеркальный лабиринт в Горкинско-Ометьевском лесу. Об этом сообщает дирекция парков и скверов Казани.

«Мы подали заявление. Просим сообщить нам, если узнали кого-то», – указано в Telegram-канале дирекции.

В данный момент проводится оценка нанесенного ущерба, затем будет намечен план восстановительных работ. Арт-объект временно закрыт для доступа.