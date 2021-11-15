В Казани ищут убийцу бывшего адвоката, обвиняемого в мошенничестве

12 ноября в одном из домов на улице Чапаева в Казани обнаружили тело 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Как стало известно ИА «Татар-информ», убитым оказался экс-адвокат Павел Боровков, которого обвиняли в мошенничестве за фейковые процессы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, правоохранители ищут потенциального убийцу. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.