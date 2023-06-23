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Балтусова: В Казани ищут способ сохранить и перенести в парк знаменитые Шуховские башни
Знаменитые башни, построенные в Казани по технологии инженера и архитектора Владимира Шухова, постараются сохранить, несмотря на то, что Ростехнадзор признал их аварийными. Сейчас башни находятся на территории Казанского порохового завода, специалисты ищут возможность перенести их в парк. Об этом сообщила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова в телеграм-канале «Наследие городов».
О ценности казанских «гиперболоидов» Шухова напомнили эксперты – авторы телеграм-канала, посвященного инженерному искусству и наследию России. Они отметили, что одна из башен отличается особой ценностью – она сохранилась с оригинальным дореволюционным баком, подобных ей в России больше нет.
«Если Казань сохранит самую ценную башню Шухова – это будет подвиг!», – подчеркнули специалисты.
В ответ Балтусова пообещала, что башни в Казани будут «сохранять непременно».
«Ищем аргументов за сохранение башен на территории режимного предприятия, методику реставрации, варианты приспособления, возможно или нет перенести их с территории завода в парк, – пояснила она. – Все эти вопросы возникли на пути защиты башен, которые уже приговорены из-за аварийного состояния Ростехнадзором по результатам обследования».
Также Балтусова сообщила, что эксперты отправили заявление на выявление и постановку на охрану Шуховских башен.
Напомним, еще в 2014 году «Татар-информ» сообщал, что исследователь из Москвы Айрат Багаутдинов заявил о ценности башен Шухова в столице РТ и попытался добиться присвоения им статуса памятников. Тогда ему удалось увидеть их лишь на фото, так как попасть на территорию режимного объекта он не смог.
Казанские башкни – это не единственные творения авторства знаменитого архитектора в Татарстане – в их числе также водонапорная башня в Кукморе.
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