Балтусова: В Казани ищут способ сохранить и перенести в парк знаменитые Шуховские башни

Знаменитые башни, построенные в Казани по технологии инженера и архитектора Владимира Шухова, постараются сохранить, несмотря на то, что Ростехнадзор признал их аварийными. Сейчас башни находятся на территории Казанского порохового завода, специалисты ищут возможность перенести их в парк. Об этом сообщила помощник Раиса РТ Олеся Балтусова в телеграм-канале «Наследие городов».

О ценности казанских «гиперболоидов» Шухова напомнили эксперты – авторы телеграм-канала, посвященного инженерному искусству и наследию России. Они отметили, что одна из башен отличается особой ценностью – она сохранилась с оригинальным дореволюционным баком, подобных ей в России больше нет.

«Если Казань сохранит самую ценную башню Шухова – это будет подвиг!», – подчеркнули специалисты.

В ответ Балтусова пообещала, что башни в Казани будут «сохранять непременно».

«Ищем аргументов за сохранение башен на территории режимного предприятия, методику реставрации, варианты приспособления, возможно или нет перенести их с территории завода в парк, – пояснила она. – Все эти вопросы возникли на пути защиты башен, которые уже приговорены из-за аварийного состояния Ростехнадзором по результатам обследования».

Также Балтусова сообщила, что эксперты отправили заявление на выявление и постановку на охрану Шуховских башен.

Напомним, еще в 2014 году «Татар-информ» сообщал, что исследователь из Москвы Айрат Багаутдинов заявил о ценности башен Шухова в столице РТ и попытался добиться присвоения им статуса памятников. Тогда ему удалось увидеть их лишь на фото, так как попасть на территорию режимного объекта он не смог.

Казанские башкни – это не единственные творения авторства знаменитого архитектора в Татарстане – в их числе также водонапорная башня в Кукморе.

Владимир Шухов – русский инженер, архитектор, изобретатель, ученый, член-корреспондент и почетный член Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии. Он первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки, которые в XXI веке стали одним из главных средств формообразования авангардных зданий. По его методике на территории страны построили несколько десятков таких башен, однако до наших дней их сохранилось совсем немного. В их числе – Шаболовская башня в Москве и ЛЭП под Дзержинском в Нижегородской области.