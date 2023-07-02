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Новости Татарстана и Казани
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В Казани ищут пропавшего 78-летнего мужчину
В Казани пропал 78-летний пожилой мужчина. Информацию о его пропаже рассылают в поисково-спасательные отряды.
Известно, что 2 июля мужчина ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Мужчина был одет в темно-синий свитер, рыжую рубашку, темные брюки, ботинки и желтую кепку. При себе имел сиреневую тканевую сумку.
Особые приметы: рост 173 см , худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
Всех, кто узнал или видел его просьба позвонить по номеру 8(800)700 54 52 или 112.
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