В Казани ищут пропавшего 78-летнего мужчину

В Казани пропал 78-летний пожилой мужчина. Информацию о его пропаже рассылают в поисково-спасательные отряды.

Известно, что 2 июля мужчина ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Мужчина был одет в темно-синий свитер, рыжую рубашку, темные брюки, ботинки и желтую кепку. При себе имел сиреневую тканевую сумку.

Особые приметы: рост 173 см , худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Всех, кто узнал или видел его просьба позвонить по номеру 8(800)700 54 52 или 112.