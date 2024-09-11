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Происшествия 11 сентября 2024 10:42

В Казани ищут пропавшего 15-летнего подростка

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В Татарстане ищут 15-летнего подростка из Казани. С 10 сентября о местонахождении мальчика ничего неизвестно. Об этом сообщают в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы мальчика: рост 174 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Подросток был одет в синюю ветровку, светло-синюю футболку, черные спортивные штаны и черные кроссовки с белой подошвой.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: © «ЛизаАлерт»

#пропал ребенок
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