В Казани ищут подростка, который стрелял в таксиста

Инцидент произошел накануне в Казани, в Дербышках, как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника.

Водитель такси забрал троих молодых людей и отвез до улицы Лушникова. Там юноши вышли из такси, не оплатив поездку.

После требования водителя оплатить поездку между ними начался конфликт. В какой-то момент один из молодых людей достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в таксиста. Один из выстрелов попал в грудь мужчине.

После этого водитель побежал за молодыми людьми, параллельно снимая их на телефон. Когда он догнал их на перекрестке, уже другой подросток выстрелил еще два раза в машину водителя.

Как стало известно агентству, полицейские ищут стрелявших подростков. Личность одного из молодых людей установлена, ему 15 лет.