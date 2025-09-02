В Казани ищут пассажира такси, который расплатился за поездку свертком с наркотиками
Сегодня в социальных сетях появилась информация, что в Казани пассажир такси расплатился за поездку свертком с наркотиками.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, водитель такси обратился в полицию и рассказал, что за поездку с ним расплатились свертком с неизвестным веществом.
После экспертизы выяснилось, что в свертке находился синтетический наркотик мефедрон массой 0,61 гр.
Возбуждено уголовное дело. Ведутся мероприятия по установлению личности и задержанию пассажира.