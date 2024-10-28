В Казани ищут очевидцев ДТП со сбитым ребенком на велосипеде

В Казани Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии, в результате которой сбили 13-летнего велосипедиста. Он не спешившись пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Мальчик получил травмы различной степени тяжести.



ДТП произошло накануне, 27 октября, напротив восьмого дома по улице Николая Ершова. Водитель с места происшествия уехал.

Тех, кто, возможно, стал очевидцем данного происшествия, просят звонить по телефонам: (843) 533 38 19, 533 38 48.