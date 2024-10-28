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В Казани ищут очевидцев ДТП со сбитым ребенком на велосипеде
В Казани Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии, в результате которой сбили 13-летнего велосипедиста. Он не спешившись пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Мальчик получил травмы различной степени тяжести.
ДТП произошло накануне, 27 октября, напротив восьмого дома по улице Николая Ершова. Водитель с места происшествия уехал.
Тех, кто, возможно, стал очевидцем данного происшествия, просят звонить по телефонам: (843) 533 38 19, 533 38 48.
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