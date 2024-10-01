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Происшествия 1 октября 2024 15:15

В Казани ищут очередного пропавшего подростка

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В Казани ищут 16-летнего подростка. В минувшую субботу парень ушел из дома в неизвестном направлении, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом «Татар-информу» сообщили в Отделении Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям РТ.

Приметы пропавшего: рост 170, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Носит очки для зрения.

Подросток был одет в серую куртку, черную толстовку с капюшоном, черные джинсы, темные кроссовки, с собой рюкзак черного цвета.

#пропал человек #поиски детей #пропал подросток
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