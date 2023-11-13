В Казани стартовал отбор на нового руководителя ЗАГСа

В столице Татарстана стартовал конкурсный отбор на должность руководителя ЗАГС. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Наш руководитель ушла в декретный отпуск, стала мамой, тем самым внеся свою лепту в копилку рождаемости», – сказал Метшин

По его словам, подать заявку можно до 1 декабря этого года. Со всеми условиями можно ознакомится на сайте мэрии Казани. Метшин добавил, что на этом посту хотелось бы видеть яркого профессионала, который понимает значимость этой работы и прежде всего любит институт семьи.

«Это ответственная работа, связанная с цифровизацией рабочих процессов, с документооборотом. Важнейшая информация аккумулируется в ЗАГСе, которая нужна жителям на протяжении всей жизни», – подчеркнул мэр Казани.