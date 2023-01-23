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Ру Тат
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Происшествия
23 января 2023  15:21
Полина Шевчук

В Казани ищут мужчину, который у подъезда напал на женщину и начал ее душить

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В полицию поступило сообщение, что возле одного из домов по улице Химиков в Казани неизвестный напал на женщину.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, злоумышленник напал на женщину и попытался ее задушить. Жертва стала кричать. Один из жильцов, услышав ее крики, вышел и спугнул нападавшего.

«В настоящее время полицейские опрашивают очевидцев и изучают записи с видеокамер. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – пояснили в пресс-службе ведомства.
 

#нападение #УМВД России по г.Казани
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