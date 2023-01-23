В Казани ищут мужчину, который у подъезда напал на женщину и начал ее душить

В полицию поступило сообщение, что возле одного из домов по улице Химиков в Казани неизвестный напал на женщину.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, злоумышленник напал на женщину и попытался ее задушить. Жертва стала кричать. Один из жильцов, услышав ее крики, вышел и спугнул нападавшего.

«В настоящее время полицейские опрашивают очевидцев и изучают записи с видеокамер. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – пояснили в пресс-службе ведомства.

