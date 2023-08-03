В Казани ищут менеджера для создания дог-френдли среды в Татарстане

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Институт развития городов ищет дог-френдли менеджера. Специалист поможет развитию таких проектов, инфраструктуры и вовлечению бизнеса в это направление, говорится в описании вакансии.

География деятельности будущего сотрудника включит Казань, Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск и Лениногорск. В качестве преимуществ для соискателя указаны наличие собаки (собак), налаженные коммуникации с сообществом собаковладельцев и опыт управления сообществами. Также специалист должен иметь высшее образование — его придется подтвердить документально.

В новой должности сотрудник должен будет наладить коммуникации с сообществами татарстанских собаковладельцев, мониторить активности в соцсетях и помогать в организации таких мероприятий, работать с соцсетями, придумывать и организовывать события на площадках для выгула питомцев, готовить презентации и работать с договорами.

При этом зарплата, на которую сможет рассчитывать соискатель, не указана.