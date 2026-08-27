В Казани ищут источники финансирования для рекультивации полигона на Химической

Полигон на улице Химической в Казани закрыт, в настоящее время подбирают технологии рекультивации и ищут источники финансирования. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

«Что касается северной части Казани, то этот вопрос появился не в этом году. Полигон сегодня закрыт, он не функционирует. С нашей стороны проводится работа по определению дальнейшей судьбы этого полигона, его рекультивации, делаются определенные расчеты, рассматриваются технологии. Ежесуточно в режиме реального времени проводится контроль. Тем не менее, в силу каких-либо причин иногда возникают неприятные запахи», – рассказал он.

Зиганшин отметил, что за несколько последних лет количество таких жалоб сократилось в разы.

«Если несколько лет назад мы до 550 -700 жалоб получали в год, то сегодня это 50-60 жалоб, и мы не оставляем их без внимания. У нас есть автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха, которые работают в непрерывном режиме. Есть передвижные лаборатории, которые выезжают по жалобам, отбирают пробы, проводят анализ – по каким показателям есть превышения. Выявляются причины, и, если есть основания, принимаются меры», – подчеркнул Зиганшин.

Сейчас ведется активная работа по определению дальнейшей судьбы полигона.