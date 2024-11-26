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В Казани ищут двоих мужчин, которые пропали более недели назад и до сих пор не вернулись
В Казани объявили в розыск двоих мужчин, которые пропали более недели назад и до сих пор не вернулись домой.
Первый, 39-летний Рим Шафиков, который ушел из дома 13 ноября в 11 часов утра и до сегодняшнего дня не вернулся.
Пропавший был одет в черную куртку со знаком «АкБарс» и флагом Республики Татарстан, шапку черного цвета и спортивный костюм коричневого цвета. На ногах - кроссовки «Puma» разноцветные.
Второй пропавший мужчина – Владимир Федоров. 19 ноября он поругался с супругой в отделении одного из банков в поселке Дербышки, после чего ушел и не вернулся домой.
Как сообщили в отделе полиции «Дербышки», за помощью к ним обратились супруги обоих мужчин. .
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