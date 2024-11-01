В Казани интерес к посуточной аренде квартир вырос почти на 50%

В столице РТ интерес к посуточной аренде квартир вырос почти на 50%. Только за летний период количество бронирований квартир у частников в Татарстане увеличилось на 131%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

В Москве интерес к сдаче собственного жилья в «посутку» за год вырос на 340%. Также вырос спрос на посуточную аренду в таких городах, как Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

В целом в 2024-м в России интересовались посуточной сдачей жилья на 15% чаще, чем в 2023 году.

Причина такого «бума», как пояснили эксперты, - рост цен за проживание в отелях. В частности, цена увеличивается из-за иностранцев, говорит вице-президент альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. По его словам, в Казань, Питер и Москву иностранные туристы приезжают массово.

При этом в Казани арендовать квартиру на сутки дешевле, чем в Москве и Нижнем Новгороде. В столице РТ цены стартуют от 3,6 тыс. рублей, а московские арендодатели просят от 5,4 тыс. рублей.