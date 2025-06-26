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Происшествия 26 июня 2025 15:28

В Казани инструктора по физкультуре судят за травму ученика в бассейне

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В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение против экс-инструктора по физкультуре. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, инцидент произошел 28 февраля на школьном занятии в бассейне. Один из школьников оказался вне поля зрения учителя. Ученик потерял сознание и упал в бассейн. Педагог заметил мальчика только спустя примерно четыре минуты пребывания под водой.

Ребенку был причинен серьезный вред здоровью. Дело передали в суд для рассмотрения.

#Прокуратура РТ #суд
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