В Казани инструктора по физкультуре судят за травму ученика в бассейне

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение против экс-инструктора по физкультуре. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, инцидент произошел 28 февраля на школьном занятии в бассейне. Один из школьников оказался вне поля зрения учителя. Ученик потерял сознание и упал в бассейн. Педагог заметил мальчика только спустя примерно четыре минуты пребывания под водой.

Ребенку был причинен серьезный вред здоровью. Дело передали в суд для рассмотрения.