В Казани инспекторы ПДН подарили школьные принадлежности подопечным детям

В Казани сотрудники ПДН присоединились к акции «Помоги пойти учиться» и подарили школьные принадлежности подопечным детям. Акция проводится раз в год перед Днем Знаний для того, чтобы помочь подготовиться к учебному году детям из семей со сложной ситуацией.

Как сообщили в УМВД России по Казани, встреча прошла в отделе полиции «Япеева». Ребятам передали письменные принадлежности, рюкзаки и книги. И детям, и их родителям рассказали о правилах безопасности дома и на улице в учебный период, а также пожелали успехов.

Родители также поблагодарили полицейских за проявленное к их детям внимание.