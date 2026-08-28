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Общество 28 августа 2026 14:04

В Казани инспекторы ПДН подарили школьные принадлежности подопечным детям

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В Казани сотрудники ПДН присоединились к акции «Помоги пойти учиться» и подарили школьные принадлежности подопечным детям. Акция проводится раз в год перед Днем Знаний для того, чтобы помочь подготовиться к учебному году детям из семей со сложной ситуацией.

Как сообщили в УМВД России по Казани, встреча прошла в отделе полиции «Япеева». Ребятам передали письменные принадлежности, рюкзаки и книги. И детям, и их родителям рассказали о правилах безопасности дома и на улице в учебный период, а также пожелали успехов.

Родители также поблагодарили полицейских за проявленное к их детям внимание.

#умвд россии по казани
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