В Казани инспекторы ГИМС поймали двух человек, вышедших на тонкий лед
Во время рейда на озере Лебяжье в Казани инспекторы ГИМС поймали двух человек, которые несмотря на все запреты, вышли рыбачить на тонкий лед.
Проверка проходила вместе с сотрудниками полиции и администрацией Кировского района Казани.
«На данный момент выход на лед очень опасен. Его толщина еще не достигла 7 см, а в некоторых местах скрываются промоины», - рассказал Руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ Денис Мокеев.
Как видим, никакие запреты рыбаков не останавливают.
«Я специально посмотрел, какой сегодня лед. Хороший! Как раз самое время, чтобы рыба клевала», - оправдывался рыбак.
На обоих нарушителей составили протокол. В ближайшее время они заплатят штраф.
Инспекторы ГИМС обращаются к жителям Казани с просьбой соблюдать все правила. Выходить на лед можно только в том случае, если его толщина составляет от 7 см. Чтобы покататься на коньках, толщина льда должна составлять от 12 см.