В Казани инспекторы ГИМС поймали двух человек, вышедших на тонкий лед

Во время рейда на озере Лебяжье в Казани инспекторы ГИМС поймали двух человек, которые несмотря на все запреты, вышли рыбачить на тонкий лед.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Проверка проходила вместе с сотрудниками полиции и администрацией Кировского района Казани.

«На данный момент выход на лед очень опасен. Его толщина еще не достигла 7 см, а в некоторых местах скрываются промоины», - рассказал Руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ Денис Мокеев.

Как видим, никакие запреты рыбаков не останавливают.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«Я специально посмотрел, какой сегодня лед. Хороший! Как раз самое время, чтобы рыба клевала», - оправдывался рыбак.

На обоих нарушителей составили протокол. В ближайшее время они заплатят штраф.

Инспекторы ГИМС обращаются к жителям Казани с просьбой соблюдать все правила. Выходить на лед можно только в том случае, если его толщина составляет от 7 см. Чтобы покататься на коньках, толщина льда должна составлять от 12 см.