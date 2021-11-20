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Происшествия
20 ноября 2021  18:13
Елена Саляхова

В Казани инспекторы ГИМС поймали двух человек, вышедших на тонкий лед

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Во время рейда на озере Лебяжье в Казани инспекторы ГИМС поймали двух человек, которые несмотря на все запреты, вышли рыбачить на тонкий лед.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Проверка проходила вместе с сотрудниками полиции и администрацией Кировского района Казани. 

«На данный момент выход на лед очень опасен. Его толщина еще не достигла 7 см, а в некоторых местах скрываются промоины», - рассказал Руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по РТ Денис Мокеев.

Как видим, никакие запреты рыбаков не останавливают. 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«Я специально посмотрел, какой сегодня лед. Хороший! Как раз самое время, чтобы рыба клевала», - оправдывался рыбак. 

На обоих нарушителей составили протокол. В ближайшее время они заплатят штраф.

Инспекторы ГИМС обращаются к жителям Казани с просьбой соблюдать все правила. Выходить на лед можно только в том случае, если его толщина составляет от 7 см. Чтобы покататься на коньках, толщина льда должна составлять от 12 см.

#рейды #гимс #тонкий лед
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