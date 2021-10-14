news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 октября 2021  11:14
Полина Шевчук

В Казани инспекторы ГИБДД спасли пожилую женщину из пожара

news_top_970_100
В Казани инспекторы ГИБДД спасли пожилую женщину из пожара

Вечером к автоинспекторам лейтенантам полиции Ленару Сабирову и Марату Гайнетдинову подошел мужчина и рассказал, что в доме №5 по улице Театральная горит квартира. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Полицейские отправились по адресу. Они выяснили, что горит балкон на третьем этаже. Стражи порядка зашли в квартиру и обнаружили там 72-летнюю женщину. Они вывели ее на улицу, а сами вернулись обратно и потушили пожар.
 

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

 

#спасли из огня женщину #спасли из огня #ГИБДД РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное