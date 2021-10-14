В Казани инспекторы ГИБДД спасли пожилую женщину из пожара

Вечером к автоинспекторам лейтенантам полиции Ленару Сабирову и Марату Гайнетдинову подошел мужчина и рассказал, что в доме №5 по улице Театральная горит квартира. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Полицейские отправились по адресу. Они выяснили, что горит балкон на третьем этаже. Стражи порядка зашли в квартиру и обнаружили там 72-летнюю женщину. Они вывели ее на улицу, а сами вернулись обратно и потушили пожар.

