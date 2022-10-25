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Происшествия
25 октября 2022  10:50
Полина Шевчук

В Казани инспекторы ГИБДД помогли довезти до больницы женщину, у которой начались роды

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В Казани к автоинспекторам лейтенантам полиции Эмилю Хуснуллину и Олегу Гурьянову за помощью обратился взволнованный водитель Skoda. Мужчина рассказал, что у его сестры в пути внезапно начались роды, и он опасался не успеть довезти ее до больницы, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Автоинспекторы приняли решение сопроводить автомобиль до роддома. Полицейские включили на патрульном авто спецсигналы и довезли женщину до больницы.

Через некоторое время стало известно, что на свет появилась здоровая девочка.
 

#помощь инспекторов на дороге #МВД по РТ
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