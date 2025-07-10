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Происшествия 10 июля 2025 17:31

В Казани инспекторы ГАИ поймали двоих водителей Mercedes, устроивших дрифт на парковке

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В Казани сотрудники Госавтоинспекции нашли двоих водителей Mercedes, устроивших дрифт на парковке возле «Казанского зоопарка». Инцидент был зафиксирован на видео, где видно, как водители умышленно вводили машины в управляемый занос.

Автомобилистов вызвали в подразделение Госавтоинспекции для разъяснительной беседы. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, ими оказались двое жителей Казани в возрасте 19 и 20 лет. Парни признались в содеянном.

За нарушение ПДД в отношении обоих нарушителей составили административные материалы по статьям «Игнорирование требований об остановке», «Отсутствие полиса ОСАГО». Кроме того, 20-летний автомобилист получил протокол по статье «Установка государственного регистрационного знака не по ГОСТу».

#дрифт в казани #госавтоинспекция #мвд
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