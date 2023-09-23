В Казани инспекторы ДПС помогли добраться до больницы ребенку, съевшему крысиный яд

Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили до медучреждения ребенка, который съел крысиный яд, сообщили в ведомстве.

17 сентября к автоинспекторам обратился мужчина, который сообщил, что его головалы ребенок отравился и ему нужна срочная медицинская помощь. Он попросил их сопроводить авто до больницы и стражи порядка помогли семье.

В результате все закончилось благополучно. Семья выразила большую благодарность автоинспекторам.