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В Казани инспекторы ДПС помогли добраться до больницы ребенку, съевшему крысиный яд
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Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили до медучреждения ребенка, который съел крысиный яд, сообщили в ведомстве.
17 сентября к автоинспекторам обратился мужчина, который сообщил, что его головалы ребенок отравился и ему нужна срочная медицинская помощь. Он попросил их сопроводить авто до больницы и стражи порядка помогли семье.
В результате все закончилось благополучно. Семья выразила большую благодарность автоинспекторам.
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