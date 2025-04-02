В Казани инспекторы ДПС поймали водителя-мигранта с партией метадона в авто

На посту «Малиновка» автоинспекторы Казани поймали 23-летнего водителя-гражданина одной из стран ближнего зарубежья. У него нашли партию метадона. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Автомобилист за рулем Omoda сильно нервничал при проверке документов. В результате досмотра инспекторы обнаружили в багажнике автомобиля сумку, внутри которой находилось десять свертков, обмотанных изолентой. Экспертиза показала, что в свертках находился метадон массой 131,89 гр.

Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Против него возбуждено уголовное дело.