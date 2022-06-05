В Казани иностранным дипломатам презентовали турецкий завтрак

Сегодня в одном из кафе, расположенном в центре татарстанской столицы, прошла встреча «консульского клуба», неформального объединения дипломатов, работающих в Казани. Генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрекан пригласил гостей на турецкий завтрак.

«Каждое первое воскресенье июня в мире отмечают международный день завтрака. Мы решили сегодня познакомить наших гостей с традициями турецкой кухни, а именно презентовать турецкий завтрак. Мы уже побывали в гостях у консульства Казахстана и попробовали национальное блюдо — «бишбармак». До этого представитель МИД РФ В Казани угощал нас очпочмаком. Теперь угощать наша очередь», — сказал на встрече г-н Эрекан.

На столе гостей ждали традиционная яичница «менемен», «симит» (бублики), сироп «пекмез», оливки, овощи и конечно же турецкий чай и кофе.

На встрече присутствовали генеральные консулы Казахстана, Узбекистана, Венгрии, вице-консул Ирана и проректор КФУ Тимирхан Алишев.

По словам генконсула, именно гастрономическая дипломатия сегодня в мире все больше набирает вес. Следующим принимать гостей будет консул Узбекистана, пригласивший всех на узбекский плов.