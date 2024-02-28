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В Казани иномарка задним ходом сбила женщину, вышедшую на дорогу посмотреть, где автобус
Сегодня на Чистопольской автомобиль сбил женщину, которая вышла на дорогу посмотреть, не едет ли автобус, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
ДТП произошло напротив дома №19а. Водитель Haval начал движение задним ходом и не заметил пешехода, оказавшегося у него на пути.
В итоге 65-летнюю женщину доставили с переломом плеча в травмпункт.
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