В Казани иномарка задним ходом сбила женщину, вышедшую на дорогу посмотреть, где автобус

Сегодня на Чистопольской автомобиль сбил женщину, которая вышла на дорогу посмотреть, не едет ли автобус, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ДТП произошло напротив дома №19а. Водитель Haval начал движение задним ходом и не заметил пешехода, оказавшегося у него на пути.

В итоге 65-летнюю женщину доставили с переломом плеча в травмпункт.