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Происшествия 22 апреля 2024 15:01

В Казани иномарка вылетела на красный и сбила мотоциклиста

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В Казани иномарка столкнулась с мотоциклистом, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла напротив дома №3 на Адмиралтейской.

«По предварительным данным, водитель Skoda проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с водителем мотоцикла. В итоге мотоциклиста госпитализировали с травмами различной степени тяжести», – рассказали в ведомстве.

#дтп в казани
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