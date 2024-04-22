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Новости Татарстана и Казани
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В Казани иномарка вылетела на красный и сбила мотоциклиста
В Казани иномарка столкнулась с мотоциклистом, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.
Авария произошла напротив дома №3 на Адмиралтейской.
«По предварительным данным, водитель Skoda проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с водителем мотоцикла. В итоге мотоциклиста госпитализировали с травмами различной степени тяжести», – рассказали в ведомстве.
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