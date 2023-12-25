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В Казани иномарка влетела в фонарный столб, девушка-водитель и пассажирка в больнице
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В Казани иномарка влетела в столб, два человека пострадали, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Сегодня днем на Ямашева 19-летняя девушка-водитель Nissan не учла погодные условия, слишком разогналась и утратила контроль над авто, врезавшись в фонарный столб.
В итоге девушку и ее пассажирку госпитализировали с различными травмами.
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