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Происшествия 25 декабря 2023 16:33

В Казани иномарка влетела в фонарный столб, девушка-водитель и пассажирка в больнице

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В Казани иномарка влетела в столб, два человека пострадали, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Сегодня днем на Ямашева 19-летняя девушка-водитель Nissan не учла погодные условия, слишком разогналась и утратила контроль над авто, врезавшись в фонарный столб.

В итоге девушку и ее пассажирку госпитализировали с различными травмами.

#дтп в казани
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