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Новости Татарстана и Казани
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В Казани иномарка влетела в фонарный столб, а потом в легковушку, водитель в больнице
На Оренбургском тракте между развязкой на Усады и аэропортом произошло серьезное ДТП.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель Opel врезался в опору линии электропередачи, находящуюся на разделительной полосе, вылетел на встречку и столкнулся со встречным Peugeot.
В результате столкновения водитель Opel получил травмы. Его увезли медики скорой помощи.
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