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Происшествия 1 августа 2024 09:08

В Казани иномарка влетела в фонарный столб, а потом в легковушку, водитель в больнице

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На Оренбургском тракте между развязкой на Усады и аэропортом произошло серьезное ДТП.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель Opel врезался в опору линии электропередачи, находящуюся на разделительной полосе, вылетел на встречку и столкнулся со встречным Peugeot.

В результате столкновения водитель Opel получил травмы. Его увезли медики скорой помощи.

Фото: © Очевидцы

#дтп в казани
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