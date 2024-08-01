В Казани иномарка влетела в фонарный столб, а потом в легковушку, водитель в больнице

На Оренбургском тракте между развязкой на Усады и аэропортом произошло серьезное ДТП.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель Opel врезался в опору линии электропередачи, находящуюся на разделительной полосе, вылетел на встречку и столкнулся со встречным Peugeot.

В результате столкновения водитель Opel получил травмы. Его увезли медики скорой помощи.