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В Казани иномарка столкнулась с уборочной машиной
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В Казани произошло ДТП с участием легковушки и КамАЗа, сообщил «Татар-информу» очевидец.
Авария случилась на проспекте Универсиады. Там, по словам очевидца, столкнулись Toyota и коммунально-уборочная техника «Горводзеленхоза».
Из-за мощного удара легковушка лишилась части капота. Помощь водителю оказывали прибывшие на место медики.
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