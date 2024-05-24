В Казани иномарка столкнулась с уборочной машиной

В Казани произошло ДТП с участием легковушки и КамАЗа, сообщил «Татар-информу» очевидец.

Авария случилась на проспекте Универсиады. Там, по словам очевидца, столкнулись Toyota и коммунально-уборочная техника «Горводзеленхоза».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Из-за мощного удара легковушка лишилась части капота. Помощь водителю оказывали прибывшие на место медики.