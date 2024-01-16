В Казани иномарка сбила водителя, который выставлял знак аварийной остановки

ДТП произошло накануне вечером напротив дома №95 на Оренбургском тракте.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 26-летний водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и сбил водителя, который вышел из машины, чтобы выставить аварийный знак после ДТП.

В итоге 37-летнего мужчину с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга», «закрытая черепно-мозговая травма» доставили в больницу.

Автоинспекторами возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование.