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В Казани иномарка сбила водителя, который выставлял знак аварийной остановки
ДТП произошло накануне вечером напротив дома №95 на Оренбургском тракте.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 26-летний водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и сбил водителя, который вышел из машины, чтобы выставить аварийный знак после ДТП.
В итоге 37-летнего мужчину с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга», «закрытая черепно-мозговая травма» доставили в больницу.
Автоинспекторами возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование.
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