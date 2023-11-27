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Руc Тат
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Происшествия 27 ноября 2023 10:04

В Казани иномарка сбила упавшего на зебре мужчину, пешеход чудом остался жив

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ДТП с участием пешехода произошло сегодня ранним утром на пересечении улиц Островского – Университетская, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 54-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 32-летнего мужчину, который упал на пешеходном переходе.

В итоге 32-летнего пешехода с травмами головного мозга госпитализировали в больницу. Пешеход чудом остался жив.

В ведомстве отметили, что этот случай можно было бы избежать, если бы другие участники дорожного движения вовремя отреагировали на лежащего на проезжей части человека.

В ведомстве призывают всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.

#сбили пешехода
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