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В Казани иномарка сбила упавшего на зебре мужчину, пешеход чудом остался жив
ДТП с участием пешехода произошло сегодня ранним утром на пересечении улиц Островского – Университетская, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, 54-летний водитель Hyundai Solaris совершил наезд на 32-летнего мужчину, который упал на пешеходном переходе.
В итоге 32-летнего пешехода с травмами головного мозга госпитализировали в больницу. Пешеход чудом остался жив.
В ведомстве отметили, что этот случай можно было бы избежать, если бы другие участники дорожного движения вовремя отреагировали на лежащего на проезжей части человека.
В ведомстве призывают всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.
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