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В Казани иномарка сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый
Сегодня в Казани водитель Honda сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани майор полиции Алия Валиева.
ДТП произошло вечером на Московской улице. В результате аварии мальчика доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Напомним, с целью профилактики наездов на пешеходов Госавтоинспекцией Казани в период с 4 по 13 марта 2024 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены рейды, направленные на профилактику непредоставления водителями преимущества в движении пешеходам, а также нарушений Правил дорожного движения пешеходами.
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