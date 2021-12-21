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Ру Тат
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Происшествия
21 декабря 2021  10:43
Полина Шевчук

В Казани иномарка сбила пешехода на зебре, у пострадавшего травма спины

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Наезд на пешехода произошел сегодня около десяти утра напротив дома № 10 по улице Тэцевская. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не пропустил на пешеходном переходе мужчину и сбил его. Пострадавшему на вид около 40 лет.

«На место прибыли инспекторы ДПС и медики скорой помощи. Они на месте осматривают пострадавшего. У пешехода жалобы на боли в спине. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – уточнили в ГИБДД Казани.
 

#сбили пешехода #сбили на зебре #ГИБДД Казани
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