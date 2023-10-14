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В Казани иномарка сбила перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика
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Сегодня днём Skoda сбила 10-летнего мальчика в Казани, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло, когда мальчик перебегал дорогу вне перехода у дома 4 на улице Курынова.
По предварительным данным, автолели за рулем иномарки не выбрала безопасную скорость в результате чего совершила наезд на школьника.
Мальчик был госпитализирован с травмами.
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