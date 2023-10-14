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Руc Тат
Происшествия 14 октября 2023 17:22

В Казани иномарка сбила перебегавшего дорогу 10-летнего мальчика

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Сегодня днём Skoda сбила 10-летнего мальчика в Казани, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло, когда мальчик перебегал дорогу вне перехода у дома 4 на улице Курынова.

Фото: © городская Госавтоинспекция

По предварительным данным, автолели за рулем иномарки не выбрала безопасную скорость в результате чего совершила наезд на школьника.

Мальчик был госпитализирован с травмами.

#дтп в казани
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