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Новости Татарстана и Казани
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В Казани иномарка сбила мать с двумя детьми, переходивших дорогу на зеленый
Сегодня в Казани произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Автоледи за рулем Chevrolet выехала на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.
В результате она совершила наезд на женщину и двух ее детей в возрасте 5 и 14 лет, которые в этот момент переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшие – мать и двое детей – были доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. После осмотра и обследования медики не выявили серьезных травм, и всех пострадавших отпустили домой.
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