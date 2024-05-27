В Казани иномарка сбила мать с двумя детьми, переходивших дорогу на зеленый

Сегодня в Казани произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Автоледи за рулем Chevrolet выехала на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

В результате она совершила наезд на женщину и двух ее детей в возрасте 5 и 14 лет, которые в этот момент переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшие – мать и двое детей – были доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. После осмотра и обследования медики не выявили серьезных травм, и всех пострадавших отпустили домой.