В Казани иномарка сбила 9-летнего мальчика на самокате, ребенок госпитализирован

Накануне вечером, 10 августа, в Казани сбили 9-летнего мальчика на самокате, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Ново-Азинская у дома №45, когда 28-летний водитель Opel, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка, который ехал на самокате слева на право по ходу движения автомобиля.

В результате аварии 9-летний ребенок с различными травмами был доставлен в медучреждение.