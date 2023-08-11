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Происшествия 11 августа 2023 09:56

В Казани иномарка сбила 9-летнего мальчика на самокате, ребенок госпитализирован

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Накануне вечером, 10 августа, в Казани сбили 9-летнего мальчика на самокате, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Ново-Азинская у дома №45, когда 28-летний водитель Opel, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка, который ехал на самокате слева на право по ходу движения автомобиля.

В результате аварии 9-летний ребенок с различными травмами был доставлен в медучреждение.

#сбили ребенка
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