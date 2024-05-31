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Происшествия 31 мая 2024 08:35

В Казани иномарка сбила 13-летнего подростка на велосипеде

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На улице Академика Губкина в Казани сбили 13-летнего велосипедиста. ДТП произошло накануне вечером. Об этом «Татар-информу» сообщил командир полка ДПС Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.

Предварительно, 41-летний водитель Kia не выбрал безопасную скорость и сбил школьника, который двигался на велосипеде.

Фото: © ГИБДД Казани

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», – отметили в ведомстве.

По данным ведомства, всего за четыре месяца 2024 года в Казани произошло 42 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате 44 ребенка получили травмы различной степени тяжести.

#в казани сбили ребенка
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