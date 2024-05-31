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В Казани иномарка сбила 13-летнего подростка на велосипеде
На улице Академика Губкина в Казани сбили 13-летнего велосипедиста. ДТП произошло накануне вечером. Об этом «Татар-информу» сообщил командир полка ДПС Госавтоинспекции Казани Михаил Савин.
Предварительно, 41-летний водитель Kia не выбрал безопасную скорость и сбил школьника, который двигался на велосипеде.
«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», – отметили в ведомстве.
По данным ведомства, всего за четыре месяца 2024 года в Казани произошло 42 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате 44 ребенка получили травмы различной степени тяжести.
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