В Казани иномарка пересекла двойную сплошную и врезалась в питбайк

Сегодня вечером в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Как выяснилось, в районе семи часов вечера 37-летняя автоледи на Hyundai решила повернуть налево через двойную сплошную и столкнулась с питбайком, за рулем которого находился 14-летний подросток.

В ведомстве отметили, что в результате аварии водитель питбайка получил травмы.