Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани иномарка пересекла двойную сплошную и врезалась в питбайк
Сегодня вечером в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, в районе семи часов вечера 37-летняя автоледи на Hyundai решила повернуть налево через двойную сплошную и столкнулась с питбайком, за рулем которого находился 14-летний подросток.
В ведомстве отметили, что в результате аварии водитель питбайка получил травмы.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников