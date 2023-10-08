news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 8 октября 2023 22:14

В Казани иномарка пересекла двойную сплошную и врезалась в питбайк

Скопировать ссылку

Сегодня вечером в Казани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Как выяснилось, в районе семи часов вечера 37-летняя автоледи на Hyundai решила повернуть налево через двойную сплошную и столкнулась с питбайком, за рулем которого находился 14-летний подросток.

В ведомстве отметили, что в результате аварии водитель питбайка получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция Казани

#дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100